В Воронежской области еще у 95 человек подтвердился коронавирус

Из архива "КП".

За минувшие сутки в Воронежской области не увеличилось количество жертв от коронавируса. Их по-прежнему 103. Однако сутками ранее региональный штаб по борьбе с инфекцией сообщил о двух умерших. Вместе с этим смертность от ковида в Воронежской области в два раза ниже, чем в среднем по России.

А вот число новых заболевших на 7 августа составило 95. Таким образом, с начала пандемии коронавирус подтвердился у 11800 человек, проживающих в Воронежской области.

Но есть и хорошие новости: так, число выздоровевших за те же сутки в два раза превысило заболевших и составило 186. Всего на данный момент от COVID-19 выздоровели 11841.