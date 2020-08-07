Жительница Воронежской области три года получала пенсию по фиктивной инвалидности

28-летняя жительница Калачеевского района получила два года условно за мошенничество, связанное с получением выплат по второй группе инвалидности. Фактически ее у женщины не было, а вот документы были. С ними она обратилась в пенсионный фонд по месту жительства: подала заявление о получении страховой пенсии по инвалидности, а также единовременной выплаты и ежемесячной денежной выплаты.

- 25 октября 2017 года женщина встала на учет в отделении пенсионного фонда в Калачеевском районе, сообщив, что фактически проживает в селе Ясеновка (ранее она проживала в Ростовской области). Как установило следствие, с июня 2016 года по июнь 2019 подсудимой выплатили пенсию на 400 тысяч рублей, - отметили в Калачеевском районном суде.

А раскрылся обман после того, как на заведующего Бюро № 30 «ГБ МСЭ по Ростовской области» Котова Б. завели уголовное дело. Тогда выяснилось, что медик выдал 15 тысяч справок об инвалидности здоровым людям. Врача приговорили к 6.5 годам лишения свободы, а правоохранители до сих пор ищут его клиентов. Все эти «инвалиды» в течение многих лет незаконно получали пенсии и пособия, при этом ловко старались уйти от ответственности – меняли место жительства и переводили пенсионные дела в другую область.