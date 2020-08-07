В Воронежской области нашли пропавшего на трассе 25-летнего парня

Волонтеры борисоглебского подразделения Поискового отряда "Лиза Алерт" нашли пропавшего на трассе в Воронежской области 25-летнего Хасана Д. Напомним, молодой человек исчез 26 июля на 610 км автотрассы "Москва-Астрахань" в Грибановском районе.

- Благодаря распространению информации в сети заметку о поиске молодого человека увидела Татьяна - неравнодушная девушка, работающая на станции Кардаил около села Пески Поворинского района. Она, заметив пропавшего, сообщила о нем на номер горячей линии. Информацию тут же передали в полицию. Утром 28 июля, зная направление движения молодого мужчины, борисоглебские ребята снова едут производить оклейку. В тот же день в 11.39 Хасана нашли сотрудники полиции на железнодорожных путях в Поворинском районе.