Под Воронежем пропал 42-летний мужчина

Ориентировка на Виктора Санникова, предоставлена "Лиза Алерт".

Поисковый отряд "Лиза Алерт" просит добровольцев о помощи в розыске 42-летнего Виктора Санникова. Шестого августа он ушел из своего дома в Семилуках в неизвестном направлении. С тех пор о мужчине ничего не известно.

На момент исчезновения на нем была синяя футболка, синие шорты, черные сланцы.

Виктор Санников высокого роста (1,9 м), худощавого телосложения, имеет темно-русые волосы и голубые глаза.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем просьба позвонить по номеру горячей линии отряда: 88007005452 (бесплатно по РФ).