В Воронеже подсчитали среднюю зарплату секретаря на ресепшн

Сервис по поиску работы Superjob проанализировал зарплаты секретарей на ресепшн в 70 крупнейших городах России.

Так, по данным аналитиков сайта, в Воронеже средняя зарплата названного специалиста составляет 29 тысяч рублей, тогда как в Москве - 50 тысяч, в Санкт-Петербурге – 41 тысяча в месяц.

В других крупных городах секретарь может получать в среднем: в Новосибирске - 30 тысяч, Екатеринбурге – 34 тысячи, Ростове-на-Дону – 31 тысячу, в Челябинске – 29 тысяч, в Омске – 27 тысяч рублей в месяц.

В Астрахани секретарю на ресепш в среднем будут платить 24 тысячи, а Саратове и Волгограде - по 26 тысяч рублей в месяц.

А если все-таки вернуться к нашему региону, то можно вспомнить, что в Воронежской области средняя зарплата за прошлый год составила 33700 рублей. Такая вот арифметика.