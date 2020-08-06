Воронежцам покажут офорты Шишкина и картины на тему полета

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 6 августа в выставочном зале музея имени Крамского начнут работу сразу две выставки.

"Родной земли прелестный уголок" - это офорты Ивана Шишкина из собрания музея. На выставке представлено 40 офортов - наименее известная страница творческой биографии художника. Гравировальным искусством Шишкин увлекся еще во время обучения в Московском училище живописи и ваяния, а профессионально работать в технике офорта стал с конца 1860-х годов. Графические произведения Шишкина отличаются совершенной техникой, мастер тонко передает многообразие русской природы, погружая зрителя в мир деталей и неуловимых впечатлений.

Экспозиция "Улетаешь? Улетай!" - это живопись и графика современных художников. Проект раскроет перед посетителями понятие полёта как метафору свободы. На выставке будут представлены около 70 живописных, графических и других работ более чем 30 известных художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Липецка и Парижа. Авторы с несхожими эстетическими установками дискутируют о полёте, преодолевая все условности. Способ перемещения в пространстве здесь не важен, равно как и сюжет, и авторская техника. Полёт на самолете, на качелях, в прыжке, в космосе, полет мысли или духа, наконец. Полет как способ жизненной экспансии на Земле и вне Земли. Реальность или виртуальное сознание, которые позволяют находиться в состоянии движения.

Выставки продлятся до 30 августа. Попасть на них посетители смогут по единому билету, только в определенное время сеансов (вход в выставочный зал – не более 20 человек): среда, пятница, суббота, воскресенье в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, четверг в 12.00, 14.00, 16.00, 18.00.