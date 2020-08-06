11 артистов Воронежской филармонии отметили благодарностями правительства и департамента культуры

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

4 августа в Воронежской филармонии начался репетиционный процесс после отмены коронавирусных ограничений. Начало работы совпало с приятным событием: 11 артистам вручили почетные грамоты от правительства и профильного ведомства.

Благодарность губернатора Воронежской области за плодотворную работу и большой личный вклад в развитие культуры региона получили артистка симфонического оркестра Евгения Уварова и солистка ансамбля «Воронежские девчата» Екатерина Белоусова.

Благодарностями департамента культуры области за добросовестный труд и высокий профессионализм награждены артисты симфонического оркестра Иван Данковцев, Александр Денисов, Иван Киселев, Александр Свергунов, Андрей Марый, Евгений Мисников, Дмитрий Лаухин, солистка музыкально-литературного лектория Галина Леонова, солист мужского хора Владислав Бирюков.