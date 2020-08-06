В Воронеже закрытый переход у «Детского мира» оказался открыт

В мэрии пообещали предупредить рабочих, что нужно снова повесить замок на дверь. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Подземный переход у магазина, который с советского времени все знают под названием «Детский мир» (хотя для товаров для ребятишек сейчас там отведен жалкий уголочек), уже довольно давно закрыли. Из-за того, что в последние годы своего существования он стал просто узким вонючим туннелем, которым практически никто не пользовался, кроме личностей сомнительных моральных качеств.

И вот 6 августа на стороне «Детского мира» дверь железного ограждения, не позволяющего войти в переход, оказалась открыта. При этом никаких коммунальных работников, которые теоретически могли там что-то делать, увидеть не удалось.

Мы поинтересовались в мэрии, как переход, который давно закрыли, вдруг оказался открытым.

- Дело в том, что на двери ограждения часто срывают замки. Видимо, так случилось и на этот раз. Сообщим работникам, ответственным за этот участок, чтобы снова повесили замок, - сообщили в управлении информации мэрии.