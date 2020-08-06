Воронежский драмтеатр покажет осенью три премьеры

Сезон стартует с премьеры, поставленной Никитой Раком Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

234-й сезон Кольцовский театр открывает 16 сентября. Стартует он с премьеры, которую не удалось показать в мае из-за коронавируса. «Бумажный солдатик» по мотивам повести Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!» поставил Никита Рак. Это пронзительный и честный рассказ о непростой военной жизни, к которой вчерашние мальчишки совсем не были готовы. В спектакле, созданном в год 75-летия Великой Победы, звучат стихи и песни Булата Окуджавы.

19 сентября на большой сцене театра состоится премьера комедии Жана-Мари Шевре «Счастливый номер». Знаменитый французский драматург, лауреат премии ООН – мастер современной комедии, его произведения остроумны и злободневны. «Счастливый номер» – это история рядовой французской семьи, живущей в парижском пригороде. Ещё вчера глава семейства работал бригадиром на стройке, его жена сидела за кассой в супермаркете, а дочь - в видеопрокате, а сегодня они – счастливые обладатели 25 миллионов евро, и у их дверей толпятся журналисты и куча попрошаек. Легко ли быть богатым, и что делать с такими огромным деньгами – об этом будет спектакль Владимира Петрова. В спектакле будут играть Роман Слатвинский, Татьяна Беляева, Анна Кикас, Антон Тимофеев и Егор Козаченко.

20 сентября Кольцовский театр приглашает зрителей на специальный показ драмы «Маскарад» в постановке Владимира Петрова в рамках программы «Воронежский кейс» юбилейного Платоновского фестиваля.

Еще одна премьера состоится в ноябре. В год 160-летнего юбилея Чехова театр драмы обращается к его первому крупному драматическому произведению – «Пьесе бе названия». В центре повествования – провинциальный учитель Михаил Васильевич Платонов, человек сложного характера, озабоченный поиском смысла жизни и своего места в этом мире, который оказывается «раздираем на части» четырьмя любимыми женщинами. Ставит Владимир Петров.

Кассы театра, кстати, уже вернулись к обычному режиму работы.