В Воронеже велосипедист нашел похитителя своего "железного коня"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже владелец велосипеда сам нашел похитителя своего транспортного средства. Инцидент произошел 3 августа днем. Велосипедист не обнаружил "железного коня" во дворе многоквартирного дома на улице Артамонова. Решил пройтись по соседним дворам и в одном увидел мужчину на своем велосипеде. Остальное было делом техники: полицейские быстро задержали похитителя. 43-летний рецидивист признался, что когда увидел велик и поблизости никого не было, решил "приделать ему ноги".

Владелец получил назад свой велосипед, а похитителя ждет срок, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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