Санитарные врачи рекомендовали воронежским кафе и ресторанам отказаться от дискотек, свадеб и корпоративов

Роспотребнадзор собщил, что после открытия общепита в связи с послаблением коронавирусных ограничений постоянно фиксирует жалобы воронежцев на проведение в кафе и ресторанах дискотек, корпоративов и свадеб. Санитарные врачи рекомендуют рестораторам отказаться от подобных массовых мероприятий.

На днях Левобережный суд закрыл на 60 суток кафе «Чайхона Узбекистан» на Дубровина, 3в. В заведении проходили поминки по умершему от коронавируса уроженцу Узбекистана. Кроме того, в кафе нарушали санитарные нормы: сотрудники работали без перчаток и масок, посетителей тоже не обязывали ими пользоваться, у работников кафе утром не проверяли температуру, в заведении не было дезинфицирующих средств и антисептиков, помещения убирали плохо, бактерицидных ламп тоже не было. Антисанитария царила и на кухне – сырые продукты, полуфабрикаты и готовые блюда хранились вместе.