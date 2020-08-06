В райцентре под Воронежем запретили убирать улицу по ночам

Ночью лучше сильно не шуметь, даже если вы выполняете полезные для общества работы. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Семилукском районном суде приняли решение по необычному делу. Мужчина жаловался на коммунальщиков муниципального предприятия «Городское благоустройство», слишком шумно работающих по ночам.

Жителя улицы Гагарина Семилук так доконала ночная уборка улиц, что он пригласил к себе в гости на ночь специалистов Роспотребнадзора. Сотрудники санитарного ведомства пришли, замерили шум и констатировали: он, действительно, на порядок превышает допустимую норму.

Материалы проверки жалобы санитарные врачи направили в суд. А там приняли решение: запретить коммунальным работникам трудиться на участке улицы Гагарина, прилегающем к дому обратившегося в Роспотребнадзор мужчины, с 23.00 до 7.00.

У людей, измученных ночным шумом, появился хороший прецедент. Если у вас, действительно, невыносимо громко работают ночью рядом с домом, есть смысл написать заявление в Роспотребнадзор.

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