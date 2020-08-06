В ночь с 6 на 7 августа на трех воронежских улицах будут работать дорожники

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мэрия озвучила список улиц, где в ночь с 6 на 7 августа планируются дорожные работы.

На улице Баррикадной (от Волгоградской с одной стороны до дома №20 по улице Туполева и с другой стороны до дома № 27а по улице Туполева) будут укреплять обочин.

На Ленинградской собираются готовить асфальтобетонное покрытие на съездах.

На проспекте Революции займутся уборкой строительного мусора.

Автовладельцам стоит продумать места для парковки и не оставлять свои машины в зонах работ.