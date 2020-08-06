В Воронеже оказались беззащитны перед пожаром поликлиника и Городской дворец культуры

Сотрудники прокуратуры Коминтерновского района провели проверку соблюдения законов о пожарной безопасности. И обнаружили нарушения в Воронежской городской поликлинике № 3, областном Центре реабилитации «Парус Надежды», Воронежском областном центре социальной реабилитации ветеранов и инвалидов, Городском дворце культуры и ООО «Европа».

Среди нарушений одно из самых грубых - срок эксплуатации автоматических пожарных сигнализаций, а также систем оповещения и управления эвакуацией превышает десять лет. Также ответственные сотрудники не проверяли состояние огнезащитной обработки конструкций, не проследили за тем, чтобы находилось в порядке эвакуационное (аварийное) освещение.

По результатам проверки прокуратура района внесла представления руководителям всех этих организаций об устранении нарушений закона и привлечении виновников к дисциплинарной ответственности. Одного из работников ООО «Европа» оштрафовали по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» на 15 тысяч рублей.