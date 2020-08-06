В Воронежской области автомеханик получил деньги за ремонт машины и сдал ее в металлолом

5 августа в Семилуках задержали разыскиваемого полгода автомеханика, который украл машину клиентки. 31-летняя хозяйка «Лады Калины» пригнала автомобиль на ремонт в автомастерскую на территории одного из гаражных кооперативов Семилук еще в середине января 2020 года. Женщина передала механику 60 тысяч рублей для приобретения различных запчастей. И несколько месяцев ждала. Однако слесарь через какое-то время предложил выкупить у нее автомобиль за 220 тысяч рублей.

В апреле 2020 года женщина пришла в мастерскую забрать обещанные деньги. Но ни автомеханика, ни своего автомобиля не обнаружила. На телефонные звонки парень перестал отвечать, да к тому же сменил место жительства. Правда, правоохранители поймали таки 28-летнего мужчину.

Он признался в полиции, что в ходе ремонта, решил не возвращать хозяйке автомобиль, а сдать его вместе с купленными деталями на металлолом. За сданную машину он получил 15 тысяч рублей, которые потратил на собственные нужды. После чего решил сменить место жительства и работу.

Теперь ему придется ответить за кражу.