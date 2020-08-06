В Воронеже к строителям, плохо отремонтировавшим дом, предъявили иск на 400 тысяч

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области подал иск в Арбитражный суд о взыскании с подрядной организации неустойки в размере 415 тыс рублей. Дефекты после капремонта выявили на ул. Карла Либкнехта, 57 в Воронеже.

- 30 июля ремонтно-строительной компании направили предписание об устранении выявленных дефектов в рамках гарантийных обязательств. По истечении 10 дней с даты получения предписания подрядная организация обязана согласовать с Фондом объемы работ по устранению выявленных дефектов и сроки их выполнения, – сообщили в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области. – В 2019 году региональный оператор предъявил подрядным организациям 97 претензий в связи с нарушением сроков выполнения работ или их ненадлежащим качеством и начислил неустоек на сумму более 15,6 млн рублей.