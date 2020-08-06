В Воронежской области столкнулись легковушка и грузовик: ранены женщина и 7-летний мальчик

Грузовик после столкновения опрокинулся на бок. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

6 августа в 13.05 в Лискинском районе на 590 километре трассы «Дон» 33-летняя женщина из Московской области, рулившая «Хендай-Сантафе», врезалась в барьерное ограждение. Ехавший за ней 40-летний водитель грузовика «Мерседес-Актрос», житель Архангельской области, не успел избежать столкновения. Причем при ударе не сумел удержать равновесие машины. В результате микроавтобус опрокинулся.

- Пассажиры «Мерседеса», 37-летняя женщина и 7-летний мальчик, получили травмы. Их отвезли в больницу. Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства ДТП, - рассказали в региональном ГУ МВД.

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