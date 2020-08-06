В Воронеже сгорел дом рядом с зоопарком и больницей

Утром 6 августа воронежские огнеборцы выезжали тушить пожар на Левом берегу в районе зоопарка и больницы №5. Сигнал на пульт дежурного МЧС поступил в 7.13. Горел расселенный одноэтажный дом на Ленинградской, 122. Пожар потушили через 40 минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. В доме от огня обрушилась крыша. Причину возгорания установят эксперты.

Напомним, расселенные дома на Ленинградской давно стали прибежищем бомжей, там регулярно происходят пожары.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".