В Воронежской области поймали грабителя-меломана

фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В магазин бытовой техники, расположенный на улице Ленина Острогожска Воронежской области зашел покупатель. Он взял с прилавка портативную аудиоколонку известного бренда стоимостью 8 тысяч рублей и прошел мимо кассы, не заплатив за товар. Попытки персонала магазина остановить похитителя не увенчались успехом.

По заявлению администрации торговой точки на место происшествия оперативно выехала оперативная группа полиции. Они в короткий срок установили личность предполагаемого грабителя – 47 летнего местного жителя – а затем задержали его недалеко от места преступления.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.