Фестиваль «Русское лето» могут сделать без массовых мероприятий

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Департамент культуры Воронежской области разработал вариант проведения фестиваля «Русское лето» с учетом коронавирусных рекомендаций.

Открыть фестиваль предлагают без массовых мероприятий. В программе не более восьми локальных площадок, на каждой из которых могут собраться до 100 человек одновременно с учетом социального дистанцирования.

На концерт рэпера Хаски можно будет попасть по предварительной записи с загрузкой концертной площадки не более 50% от общей вместимости.

Напомним, первый фестиваль «Русское лето» прошел в Воронеже 14-15 сентября 2019 года по инициативе писателя Захара Прилепина. В программе были встречи с писателями, лекции, реконструкции, ремесленные мастер-классы, выставки, концерты и спектакли, книжная ярмарка.