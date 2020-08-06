В Воронежской области праздничные линейки на 1 сентября пройдут только для первоклашек и выпускников

фото из архива "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября праздничные линейки в Воронежской области пройдут только для первоклашек и выпускников 9-х и 11-х классов. Об этом сообщил региональный департамент образования, науки и молодежной политики 6 августа. В ведомстве отметили, что такое решение касается крупных населенных пунктов. Ребят из разных классов постараются максимально дистанцировать друг от друга.

- Надеемся, массово закрывать школы на карантин и снова возвращаться на дистанционное обучение нам не придется. Вместе с тем, за летние месяцы удалось снизить потребность в ноутбуках для нуждающихся семей - с девяти тысяч до пяти. Пополнение арендного фонда компьютерной техники в регионе продолжится и далее, - сообщили в департаменте.

Также по словам главы ведомства Олега Мосолова, область готова компенсировать траты муниципалитетов на дополнительные средства дезинфекции для школ.

Ранее федеральные власти передали регионам право решать, в каком формате проводить День знаний. После чего воронежские чиновники сообщили, что готовятся к началу учебного года в штатном режиме.