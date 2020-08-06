Воронежский камерный театр открывает сезон 15 сентября

Вечер с Чарльзом Буковски Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дирекция Камерного театра рассказала о ближайших планах на осень. 27-й театральный сезон начнется в середине сентября. Заработают все три сцены театра: Большая, Малая и сцена в кафе «На минус первом». В репертуаре две премьеры, выпущенные на сцене в кафе в конце 26-го сезона: спектакль-кабаре «Сказка про Эрвина и госпожу Отт» по ранним стихотворениям и прозе Набокова и спектакль «После актрисы» по одноименному произведению Дорошевича, а также «Бальзаминов» по Островскому в режиссуре Михаила Бычкова, «Вечер с Чарльзом Буковски» в постановке Нади Кубайлат, вечер современной хореографии «Танцуем Мандельштама» (который соединяет в себе работы сразу семи современных хореографов), а танцевальная премьера «Плот Медузы» (хореограф Павел Глухов) – их покажут в рамках программы «Воронежский кейс» десятого Платоновфеста. Помимо этого, во время фестиваля представят «платоновские хиты» театра – «Афродита» (режиссер Елена Невежина) и «Дураки на периферии» (режиссер Михаил Бычков), а также дважды будет сыгран спектакль «Юшка» по одноименному рассказу Платонова (театральная студия «Инклюзион», Новосибирск).

- Камерный готовит новые проекты, ведет переговоры с известными режиссерами и хореографами. Надеемся, что 27-й сезон будет насыщенным, - отметили в дирекции театра.