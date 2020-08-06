На трассе в Воронежской области водитель на ISUZU влетел в MAN

Фото с места ДТП. Предоставлено ГУ МЧС по Воронежской области.

Сегодня примерно в 11.10 на 713-м км автотрассы М-4 "Дон" произошло ДТП с участием автомобилей ISUZU и MAN.

- По предварительной информации водитель ISUZI - 30-летний воронежец, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону, столкнулся со стоящим полуприцепом Krone в составе автопоезда MAN. За рулем грузовика находился 36-летний житель Краснодарского края. Он не пострадал, а вот воронежца отвезли в больницу с травмами, где впоследствии скончался, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

А вчера 17.25 на восьмом километре дороги Таловая – Бутурлиновка случилось ДТП, в котором пострадали женщина и подросток.