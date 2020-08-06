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Почти на 17 млн модернизируют воронежские лаборатории по выявлению коронавируса

С начала пандемии провели около 380 тыс анализов на ковид
Ярослав ИвановЯрославИванов
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16,9 млн рублей направят на модернизацию воронежских лабораторий по выявлению коронавируса, сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Это позволит увеличить количество проводимых исследований.

На сегодняшний момент с начала пандемии в Воронеже проведено около 380 тысяч исследований.

Напомним, за время эпидемии от осложнений коронавируса в Воронежской области умерли уже 103 человека. За прошедшие сутки заразились 96 человек (всего за время эпидемии 11 705), выздоровели 131 (всего болезнь победили 11655 наших земляков).