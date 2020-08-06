Tele2 лучшая* по оценке удовлетворенности клиентов

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Оператор опередил ближайшего конкурента по доле «промоутеров» на 6 п. п. Наиболее лояльными пользователями услуг Tele2 являются молодые люди 18-24 лет и клиенты в возрасте от 45 лет.

Среди абонентов Tele2 наиболее высокая доля тех, кто готов рекомендовать оператора своему кругу общения (44%) – к такому выводу пришли эксперты исследовательского холдинга «Ромир». При этом оператор опережает ближайшего конкурента на 6 п. п. по показателю NPS, обладателей третьего и четвертого места – на 10 и 12 п. п.

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