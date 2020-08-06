Смертность от коронавируса в Воронежской области в два раза ниже чем в стране

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Смертность от ковида в Воронежской области в два раза ниже, чем в среднем по России, сообщил федеральный информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом: этот показатель в нашем регионе 0,77% - против 1,68% по стране. Отношение числа умерших к числу выявленных заболеваний по ЦФО - 1,45%. Ниже показатели в Липецкой и Тамбовской областях - 0,47% и 0,58%. Выше в Курской и Белгородской областях - 0,80% и 0,79%.

Напомним, с начала пандемии в Воронежской области от осложнений коронавируса скончались 103 человека, причем за сутки сообщили о двух умерших.