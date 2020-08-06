В Воронеже после выписки из больницы пропал мужчина

Ориентировка предоставлена Поисково-спасательным отрядом "Черноземье".

В Воронеже пропал Игорь Колобков. 27 июля мужчина выписался из больницы "Электроника", и с тех пор о нем ничего не известно.

Игорю Колобкову 43 года, его рост - 176 см. Мужчина имеет худощавое телосложение. На момент исчезновения был одет в шорты в мелкую клетку и черную с надписью футболку.

К поиску Игоря Алексеевича подключились волонтеры из Поисково-спасательного отряда "Черноземье". Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просьба позвонить по телефону +79601319708.

Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.