Воронежца обманули при покупке несуществующей машины через интернет

За 5 августа мошенники обманули девятерых жителей Воронежской области - в общей сложности на сумму более полумиллиона рублей.

20-летний воронежец заинтересовался объявлением о продаже автомобиля «Киа Рио» на одном из сайтов. Созвонился с продавцом, перевел предоплату 30 тысяч рублей на банковской карту. После получения предоплаты лже-продавец начал требовать перечисления дополнительный сумм, причем под разными предлогами уклонялся от показа машины. А спустя некоторое время и вовсе перестал отвечать на звонки покупателя.

Будьте бдительны при совершении финансовых сделок через интернет, тщательно проверяйте информацию, прежде чем перевести деньги.