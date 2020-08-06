В Воронеже перекопали дорогу на улице Шишкова

фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже на улице Шишкова начались дорожные работы. На участке от пересечения с улицей Лидии Рябцевой до перекрестка с улицей 45-ой Стрелковой дивизии положат асфальт. Предварительно экскаватор выроет широкую траншею для выемки грунта. В нее положат щебеночное основание, а затем – закатают асфальтом.

Таким образом дорога через частный сектор станет комфортной. Работы, по данным мэрии, завершатся к 30 сентября.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".