В Воронеже для инвалидов изменились правила бесплатной парковки

Обычно на парковках есть спецместа для инвалидов, но есть и такие, где инвалидам парковаться запрещено. Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

В Воронеже, как и по всей стране, с 1 июля изменились правила парковки автомобилей инвалидов. Как и прежде, на платных парковках для этой группы остаются 10% бесплатных мест.

На них теперь могут претендовать не только инвалиды первой и второй групп, но и третьей, если инвалид имеет проблемы с самостоятельным передвижением.

И самое главное - теперь знак "Инвалид" на заднем стекле авто не является обязательным. Вместо этого все данные по автомобилям инвалидов, а также автомобилям, которые их перевозят, нужно предоставлять в Пенсионный фонд РФ. А сам знак можно использовать еще полгода - на время переходного периода.

- Новый порядок вводится в связи со вступлением в силу изменений в ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Заявление об использовании транспортного средства может быть подано инвалидом либо его представителем в Пенсионный фонд через «личный кабинет» в информационной системе «Федеральный реестр инвалидов», с использованием Портала госуслуг в электронном виде или через МФЦ, - пояснили в мэрии Воронежа.