В Воронеже возобновили работу центры приема норм "ГТО"

В Воронеже после ограничений из-за коронавируса возобновили работу центры приема норм "Готов к труду и обороне". Все, кто хочет проверить свою физическую форму, могут обратиться в центры, расположенные на стадионе «Чайка» (ул. Краснознаменная, 101) и на СК «Олимпик» (пр. Московский, 150).

При себе нужно иметь иметь медицинскую справку с допуском врача, средства индивидуальной защиты и спортивную форму. А еще лучше предварительно позвонить в центр "ГТО", где вам предоставят всю необходимую информацию. Телефон для справок: 202-99-88 (доб.207).