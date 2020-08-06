В Воронежской области появились семь автоклубов

Так выглядит автоклуб. Фото: предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.

Семь передвижных автоклубов закупили для проведения праздников, фестивалей и концертов. Об этом сообщили в правительстве Воронежской области.

Автомобили с раздвижной сценой получили сельские учреждения культуры Богучарского, Верхнехавского, Новохоперского, Острогожского, Панинского, Подгоренского и Таловского районов. Благодаря таким мобильным культурным центрам можно приезжать с концертами и даже организовывать фестивали в самых отдаленных селах области.

На приобретение этих семи автоклубов потратили 38 миллионов рублей.