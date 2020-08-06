В Воронеже закрыли кафе после поминок по умершему от коронавируса

Кафе «Чайхона Узбекистан», расположенном в доме № 3в на улице Дубровина Левобережного района, сначала заинтересовались в региональном управлении ФСБ. В этом весьма серьезном ведомстве заинтересовались, как в заведении проходили поминки по умершему от коронавируса уроженцу Узбекистана. Материалы набрали шокирующие. И передали их в региональное управление Роспотребнадзора.

Санитарные врачи проверили сведения силовиков. И выяснили, что в кафе нарушали едва ли не все возможные санитарные нормы. Перчатками и масками сотрудники этого заведения и сами не пользовались, и посетителей не обязывали. У работников кафе утром не проверяли температуру. На предприятии не было дезинфицирующих средств и антисептиков. Помещения кафе убирали плохо, в результате чистотой они, мягко говоря, не сверкали. Бактерицидных ламп тоже не было. Антисанитария царила и на кухне – сырые продукты, полуфабрикаты и готовые блюда постоянно пересекались, что категорически запрещено.

В итоге специалисты Роспотребнадзора по итогам проверки составили протокол об административном правонарушении и направили его в Левобережный районный суд. А там 3 августа приняли решение закрыть кафе на 60 суток.