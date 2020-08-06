Еще два жителя Воронежской области умерли от коронавируса

Судя по числу умирающих за сутки, тяжелых больных еще немало. Фото: Иван МАКЕЕВ

В областном оперативном штабе сообщили еще о двух смертях от коронавируса. В этом наблюдается пугающая стабильность. Уже третьи сутки подряд умирают по два человека. Сообщения эти давно уже не персонифицируют. Но даже только сухие цифры сами по себе очень тревожные – за время эпидемии от нового коронавируса в Воронежской области умерли уже 103 человека.

По официальной информации, за прошедшие сутки заразились 96 человек (всего за время эпидемии 11 705), выздоровели 131 (всего болезнь победили 11655 наших земляков).

Напомним, с 6 августа в Воронежской области открываются детсады. С другой стороны, отменили третью смену (с 16 по 29 августа) в детских лагерях.