Ночью в Воронеже на улице Новосибирской перевернулся автомобиль

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Около 4 утра в четверг, 6 августа, в Левобережном районе на улице Новосибирской перевернулся автомобиль «Фольксаген». Авария произошла в районе дома №19. Пересекая железнодорожные пути, женщина-водитель не справилась с управлением, машину занесло, она налетела на столб и опрокинулась.

К машине бросились несколько очевидцев, вместе они быстро поставили внедорожник на колеса. К счастью, автомобилистка не пострадала – в салоне сработала подушка безопасности, но машина сильно повреждена.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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