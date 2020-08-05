Избирком отказал трем партиям в регистрации на выборы в Воронежскую областную Думу

5 августа региональная Избирательная комиссия отказала в регистрации трем партиям Фото: с сайта Воронежского облизбиркома.

В кампании по выборам депутатов Воронежской областной Думы будут участвовать 8 политических фракций. Речь идет о «Единой России», «За правду», КПРФ, ЛДПР, «Родине», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», «Партии прямой демократии» и «Справедливой России».

При этом 5 августа региональная Избирательная комиссия отказала в регистрации партии «Новые люди». Объяснили это решение тем, что при проверке листов с подписями избирателей рабочая группа выявила, что количество недействительных подписей превышает допустимые 5%.

А вот основанием для отказа в регистрации списка кандидатов от «Интернациональной партии России» послужило недостаточное для регистрации количество представленных подписей.

«Коммунисты России» также не будут участвовать в выборах, так как не предоставили в установленные сроки необходимые для регистрации документы.

В итоге по одномандатным избирательным округам зарегистрировано 129 кандидатов в депутаты Воронежской областной Думы. 14 кандидатам - отказано в регистрации по различным основаниям.