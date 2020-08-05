Стал известен первый соперник воронежского «Факела» в Кубке России

Первая кубковая игра для воронежцев пройдет 26 августа Фото: с сайта ФК "Факел"

5 августа прошла жеребьевка 1/64 стадии Кубка России по футболу. Воронежскому «Факела» предстоит 26 августа на выезде сыграть со «СКА-Хабаровск». Наши города разделят более 6 тысяч километров. После такой поездки нашим футболистам потребуется проявить характер в непростой игре.

На 1/32 и 1/16 стадиях 10 клубов из РПЛ, не принимающих участие в еврокубках, 10 команд из ФНЛ и 10 команд из ПФЛ, успешно прошедших предыдущие стадии, разделяются на 10 групп по 3 команды. Соответственно в каждую из групп попадает по одной команде из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Всего будет 3 тура, а клубы из низших лиг проведут свои матчи дома.

Напомним, «Факел» после переноса матча с «Енисеем» проведет в Воронеже три игры подряд. Начала команда новый сезон с трудной победы над дебютантом.