Трижды садившегося пьяным за руль жителя Воронежской области приговорили к 300 часам обязательных работ

Бобровский районный суд приговорил 32-летнего местного жителя к 300 часам обязательных работ. Все потому, что мужчина сел за руль, когда содержание алкоголя было в размере 1,005 мг/л в выдыхаемом им воздухе.

Вечером 6 апреля инспекторы остановили на улице Свободы поселка Ясенки автолюбителя за рулем «Фольксваген Гольф». Тот не стал уходить от проверки, хотя не понятно, на что он надеялся.

Инспекторы отстранили мужчину от управления автомобилем. Машину отправили на штрафстоянку.

Оказалось, что в апреле 2015 года мировой суд Бобровского района уже лишал мужчину водительских прав на 1,5 года и назначал штраф - 30 тысяч рублей. Тогда водитель, кстати, отказался проходить освидетельствование.

- В том же 2015 году мужчину еще раз задерживали инспекторы ГИБДД, он снова отвечал отказом и за это отбыл 10 суток административного ареста в изоляторе, - отмечают в ГУ МВД по Воронежской области.

Мужчина провинился уже в третий раз. Но ошибку признал. Помимо обязательных работ у него есть и другое наказание - его лишил прав на 2 года.