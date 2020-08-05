Под Воронежем водитель отечественной легковушки влетел под «Камаз»

25-летний водитель «Камаза», который ехал по главной дороге, влетел в «ВАЗ-2115» Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

5 августа примерно в 13:50 в селе Хохол одноименного района Воронежской области отечественная легковушка «ВАЗ-2115» влетела под «Камаз». ДТП случилось неподалеку от дома №26 на переулке Фадеева.

Как сообщили «КП-Воронеж» в областной Госавтоинспекции, на перекрестке неравнозначных дорог водитель легкового автомобиля, 36-летний местный житель, выезжая со второстепенного пути, не пропустил грузовик. В итоге 25-летний водитель «Камаза», который ехал по главной дороге, влетел в «ВАЗ-2115».

В результате ДТП водитель легкового автомобиля с повреждениями был госпитализирован в БСМП.