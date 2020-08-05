Домушника из Средней Азии воронежские полицейские вычислили по отпечаткам пальцев

Утром 4 августа в дежурную часть полиции обратилась 37-летняя жительница Борисоглебска. Из ее квартиры на улице Советской украли 13 тысяч рублей. Пока владелицы квартиры не было дома, некто взломал замок входной двери, залез внутрь и забрал деньги.

Полицейские с места преступления собрали следы пальцев рук. И так установили личность вора - им оказался 48-летний уроженец Средней Азии. Он приехал в Воронежскую область около пяти лет назад. У мужчины нет определенного места жительства. Вечером того же дня его задержали в квартире у знакомого.

Мужчина признался, что потратил похищенные деньги на продукты и одежду. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». А это до 6 лет лишения свободы. Сейчас иностранец находится в изоляторе. По ходатайству следователя решается вопрос о заключении его под стражу.