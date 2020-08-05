В Воронежской области больше 41% возведенного жилья за год - это частные дома

В 2019 году в Воронежской области введено 25,3 тысячи новых квартир общей площадью 1878.8 тысяч кв. м. Это на 10.3% больше, чем годом ранее. Такую статистику 5 августа опубликовала пресс-служба Воронежстата.

Жители региона за счет своих средств и кредитов построили 777.5 тысяч кв. м жилых домов. Это 41.4% от общего объема жилья, введенного в области за год.

Ранее как восстанавливается рынок недвижимости в крупнейших городах России проанализировали эксперты Циан. Оказалось, что самым успешным городом-миллионником стал Воронеж. Динамика спроса за период с 1 марта по 5 июля в Воронеже составила +51%. При этом скачок спроса произошел как только были объявлены первые послабления коронавирусных ограничений.