Мошенники за сутки лишили жителей Воронежской области 1,4 миллиона рублей

Двое мужчин почтенных лет за прошедшие сутки стали жертвами мошенников.

50-летнему жителю Советского района позвонил некий человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он поинтересовался, не оформляет ли его собеседник потребительский кредит. Услышав, что нет, заявил, что, похоже, со счета 50-летнего мужчины хотят украсть деньги. И пообещал защитить от незаконного доступа, но для этого нужно сообщить персональные данные. Испуганный клиент банка все, что требовал незнакомец, сделал. Вскоре с его счета ушли в неизвестном направлении 286 тысяч рублей.

62-летнего жителя Ленинского района «развели» по похожей схеме. Только ему для защиты от злоумышленников предложили перевести деньги на «безопасные» счета, номера которых продиктовали по телефону. В итоге мужчина лишился более 200 тысяч рублей.

- Всего за прошедшие сутки добычей мошенников составила более 1,4 миллиона рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД. - По всем фактам таких преступлений возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В очередной раз призываем: не поддавайтесь на любые уговоры незнакомцев, звонящих по телефону и сообщающих об угрозе снятия денег с ваших счетов. Ни в коем случае не сообщайте им секретные персональные данные. Иначе можете лишиться всех накоплений, лежащих в банках.