В Воронежской области отменили третью смену в детских лагерях

С середины августа ворота детских лагерей закроют на замок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В оперштабе правительства Воронежской области приняли решение отменить третью смену в детских лагерях. Пока его не оформили документально. Однако до лагерей его уже довели, их работники уже сообщили неприятную информацию родителям. Таким образом, с 16 до 29 августа, отдохнуть в загородных и пришкольных лагерях детям не удастся.

Областные власти причиной такого решения назвали рекомендации регионального управления Роспотребнадзора. Как в то же время дают «добро» на открытие детсадов, понять трудно. Комментарий санитарных врачей по этому поводу пока получить не удалось.