Руководитель охранной фирмы обманом получил из бюджета Воронежской области 358 тысяч рублей

49-летний руководитель частной охранной организации заключил государственные контракты на охрану объектов администрации Воронежской области. Документ действовал с 21 апреля 2020 года по 31 января 2021-го. Работы оценили в сумму около 3 млн рублей.

Согласно условиям контракта, на каждом объекте должен был стоять круглосуточный пост охраны с оружием и другими спецсредствами. Однако на деле ничего подобного не было реализовано.

Однако директор не растерялся и предоставил ложные сведения об оказании охранных услуг в апреле и мае - за что получил 358 тысяч рублей. Вот только это называет «хищение бюджетных денежных средств в крупном размере».

- Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с коллегами из регионального УФСБ выявили факт мошенничества при выполнении условий контракта по охране имущества, находящегося в государственной собственности Воронежской области, - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Во время обысков полицейские изъяли предметы и документы для расследования. Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.