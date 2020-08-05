В Воронежской области больные онкологией, сахарным диабетом и бронхиальной астмой могут получить лекарства бесплатно

В областном правительстве разъяснили механизм работы с федеральными льготниками. Среди них – люди, страдающие от тяжелых заболеваний, в частности, онкологией, сахарным диабетом и бронхиальной астмой

До 1 октября льготникам нужно выбрать: получать бесплатные лекарства в 2021 году или денежную компенсацию. Между тем, средняя стоимость курса лечения препаратами для больных c хроническими заболеваниями – около 100 тысяч рублей. А ежемесячная выплата, которую получают «отказники» – 889 рублей 66 копеек. Очевидно, что цифры несравнимые.

Человек, который ранее отказался от него набора положенных ему социальных услуг, может возобновить их получение. Сделать это можно раз в год.

Чтобы бесплатно получить лекарства нужно:

1. выписаться из стационара,

2. обратиться в поликлинику по месту жительства и получить рецепт,

3. получить лекарство в одной из аптек сети аптек «Воронежфармация».