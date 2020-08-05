В Воронеже трое маленьких детей отравились алкоголем

Сотрудники прокуратуры и полиции выясняют, как дети достали алкоголь. Фото: Алексей ФОКИН

Вечером во вторник, 4 августа, в одном из домов на переулке Санаторный Железнодорожного района трое детей в возрасте от 9 до 12 лет отравились алкоголем. Двух из них отвезли в отделение токсикологии областной детской клинической больницы № 1. Им там оказали экстренную помощь, но состояние ребят врачи оценивают как тяжелое.

- Наши сотрудники вместе с представителями городского отдела полиции № 1 проводят проверку. В ходе нее они дадут оценку работе органов системы профилактики района, действиям родителей этих детей, а также продавцов алкоголя, - рассказали в прокуратуре Железнодорожного района.