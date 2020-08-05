В Воронеже дошло до суда уголовное дело экс-главы областного департамента культуры

Эмилия Сухачева. Фото: из архива «КП»

В Центральный районный суд 4 августа пришло уголовное дело бывшего руководителя департамента культуры областного правительства Эмилии Сухачевой. Сведения об этом появились в картотеке. Принимать решение по этому уголовному делу будет судья Ирина Сапрыкина. Конкретную дату первого заседания пока не назвали.

Напомним, экс-чиновницу и ее 39-летнего родственника задержали по подозрению в похищении более 500 тысяч казенных денег. Незадолго до обнародования информации об этом уголовном деле, в начале июля 2019 года Эмилия Сухачева покинула свой пост. С ноября 2019 года департаментом руководит Мария Мазур. Ранее она была заместителем Сухачевой.

Бывшего руководителя департамента не стали держать под стражей. На данный момент Эмилия Сухачева находится под домашним арестом.

Вскоре после появления информации об уголовном деле, в издании «КоммерсантЪ-» появилась версия, на чем же Сухачева «погорела». По данным не названных источников, экс-чиновнице и ее родственнику инкриминируют завышение гонораров московских звезд, приглашенных на благотворительный вечер «Рождественские встречи» в 2019 году. Тогда ведущими бала были Анна Снаткина и Максим Матвеев. На вечере пели Евгений Дятлов и Игорь Саруханов. А аукцион вел Юрий Стоянов. Так вот, Сухачева и ее родственник вроде бы положили в карманы от 500 до 700 тысяч рублей, то есть, ту сумму, на которые завысили гонорары всем этим известным не только в мире культуры персонам.

Надо сказать, с опровержением этой информации пока никто не выступал.