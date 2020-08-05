В Воронеже рецидивист ограбил мужчину

В Коминтерновском районе на улице 9 Января 29-летний воронежец возвращался с работы домой. Его остановили двое и спровоцировали конфликт, перешедший в драку. Во время нее один из незнакомцев вырвал у мужчины сумку, в которой были деньги и мобильный телефон, и убежал. Похищенные вещи стояли более 10 тысяч рублей.

Полицейские установили личность грабителя и задержали его. 27-летний воронежец уже имел проблемы с соблюдением закона – его судили за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и за торговлю наркотиками. Он признал свою вину. Деньги и телефон изъяли во время обыска.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до семи лет лишения свободы). Задержанного молодого человека отправили в следственный изолятор, - сообщили в региональном ГУ МВД.