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В Воронеже движение на мосту на 9 Января могут открыть в середине сентября

При этом ремонт переправы будет продолжаться до начала октября
Юрий КозловЮрийКозлов
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Работы на виадуке будут продолжаться до начала октября.

Работы на виадуке будут продолжаться до начала октября.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Даже находясь в отпуске, губернатор Александр Гусев ведет себя достаточно активно в соцсетях. Так, на своей странице ВКонтакте он ответил на вопрос Михаила Манина, почему в Воронеже так долго делают мост на виадуке, в то время как в Москве на развязки и эстакады в 12-20 пролетов уходит максимум три-четыре месяца.

Глава области предпочел не комментировать сравнение с Москвой, а просто сообщил, что ответственные за ремонт моста люди ждут, что движение на виадуке на 9 Января откроется раньше, чем завершатся все работы на объекте - в середине сентября.

В мэрии, естественно, с губернатором спорить не стали, напомнив, однако, что окончательный срок ремонта моста – начало октября. И сообщили, что сейчас на путепроводе демонтированы все семь пролетов сооружения, при этом сделали два новых - №№ 1 и 6.