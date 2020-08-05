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В Воронежской области число смертей от коронавируса перевалило за 100

За последние сутки умерли еще двое
Юрий КозловЮрийКозлов
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Даже аппараты ИВЛ не смогли спасти двух наших земляков.

Даже аппараты ИВЛ не смогли спасти двух наших земляков.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В областном оперативном штабе предоставили статистику по заболеваниям коронавирусом за прошедшие сутки.

К сожалению, уже двое суток подряд умирает по два человека. На утро 5 августа жертвами коронавируса в Воронежской области стал уже 101 человек.

В то же время 4 августа заразились 96 человек, их общее число теперь 11609. При этом выздоровел 131 наш земляк. Всего коронавирус победили уже 11524 жителя нашей области.

Напомним, с 6 августа в Воронеже открываются детские сады. Однако они будут работать по новым правилам, введенным для профилактики коронавируса. Мамам и папам необходимо обратиться в образовательную организацию (к заведующему или воспитателю) и за день сообщить о намерении посещать детсад. Также они должны иметь при себе две медицинские справки: у участкового педиатра о состоянии здоровья ребенка, а также об эпидокружении. Дети и воспитатели могут ходить без масок, а вот уборщицы и повара обязаны их носить.Ребятишкам каждое утро будут мерять температуру. А забирать их родителям рекомендуют на улице, и только при дожде или иной плохой погоде заходить в здание детсада, надевая при этом маску.